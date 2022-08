"Lei sapeva": il dolore (indicibile) di Roberto Farnesi commuove tutti (Di sabato 13 agosto 2022) Roberto Farnesi non ha passato un'estate facile. L'attore infatti ha voluto ricordare con un messaggio la sua mamma scomparsa lo scorso 18 luglio. "sapeva che avrei accusato tanto la sua perdita", ha fatto sapere l'attore. La perdita di una madre forse è la più difficile da metabolizzare. E Farnesi di fatto lo sa bene. In un'intervista al settimanale Nuovo ha voluto parlare del suo dolore senza nascondersi: "Perdere un genitore è un dolore enorme, ma adesso io sono di nuovo al lavoro e la vita va avanti", ha spiegato. E ancora: "La mia fidanzata, Lucya, mi dà la forza di andare avanti: lei è energia pura, è vita nuova, è il mio capolavoro. Da quando è nata, ha rivoluzionato la mia esistenza e anche in questo momento riesce a strapparmi un sorriso", ha aggiunto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022)non ha passato un'estate facile. L'attore infatti ha voluto ricordare con un messaggio la sua mamma scomparsa lo scorso 18 luglio. "che avrei accusato tanto la sua perdita", ha fatto sapere l'attore. La perdita di una madre forse è la più difficile da metabolizzare. Edi fatto lo sa bene. In un'intervista al settimanale Nuovo ha voluto parlare del suosenza nascondersi: "Perdere un genitore è unenorme, ma adesso io sono di nuovo al lavoro e la vita va avanti", ha spiegato. E ancora: "La mia fidanzata, Lucya, mi dà la forza di andare avanti: lei è energia pura, è vita nuova, è il mio capolavoro. Da quando è nata, ha rivoluzionato la mia esistenza e anche in questo momento riesce a strapparmi un sorriso", ha aggiunto. ...

