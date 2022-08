Lecce-Inter 1-2 | Dumfries | “Gol importante | meritavamo di vincere”

(Di sabato 13 agosto 2022) “E’ un gol, ma bisogna fare i complimenti alper come ha difeso la partita. L’anno scorso abbiamo lasciato troppi punti in match di questo tipo. Oggidi, era una gara complicata. Dovevamo dare tutto dal punto di vista della concentrazione. Lukaku? E’che sia tornato, è un grande giocatore“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport, Denzel, esterno dell’, autore del gol vittoria nel 2-1 contro il. SportFace.

Inter : Oggi, finalmente, è il giorno di #LecceInter ?? Vediamo quanto vi ricordate delle sfide con la nostra prossima avver… - Inter : Tutti pronti? Quanti di voi a Lecce? ???? #LecceInter - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lecce 0-1* Inter *(Lukaku 2') #SSFootball - LIGIFootball : #SerieA FT: Lecce 1-2 Inter Milan Monza 1-2 Torino - Fantacalcio : Lecce-Inter, Inzaghi: 'Vittoria di cuore, da capire perché ci siamo ridotti al 95'' -

L'controlla il gioco, ilpunge poco ma ha il merito di non concedere grandi opportunità ai nerazzurri, che nella prima frazione si fanno vivi con Calhanoglu. I padroni di casa colpiscono ...... "Il gol subito nel finale brucia, ma ci deve servire per il futuro" Il tecnico del, Baroni, ha parlato alla fine della gara persa all'ultimo secondo contro l'. Di seguito le sue parole. ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Lecce-Inter 1-2 in una partita della prima giornata di Serie A giocata allo stadio di Via del Mare. Queste le reti: nel pt 2' Lukaku, nel st 3' Cessay, ...