Lecce, Corvino: «Stasera sarà una festa. Segnatevi questi due nomi» (Di sabato 13 agosto 2022) Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato dell'esordio contro l'Inter ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato dell'esordio contro l'Inter ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Lecce-INTER – «Mettiamo l'abito da festa e torniamo a far rumore. Lo stadio sarà tutto esaurito con l'Inter e per il ritorno in Serie A non si poteva chiedere di meglio». MAROTTA-AUSILIO – «Con Beppe siamo partiti 30 anni fa, lui a Varese e io a Casarano. Ausilio? A Firenze mi chiamava per dirmi che voleva venire con me a portarmi la borsa. Ora sono contento se la borsa la portano a lui». SORPRESE – «Dico Gonzalez, centrocampista classe 2002 della nostra Primavera, e poi ...

