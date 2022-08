Juve Stabia | prelevato in prestito Maggioni | “Voglio ripagare la fiducia”

(Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Laha comunicato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dal Modena, del difensore Tommaso, classe ’01. Il calciatore, nativo di Alzano Lombardo, cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, ha vestito le maglie del Real Forte, dell’Arezzo e del Legnago. Queste le prime dichiarazioni: “Sono felice di essere qui, consapevole che questa sia una piazza prestigiosa. Mi metto da subito a disposizione del mister e dei miei compagni, con la voglia dilache la società ha dimostrato verso di me. Non vedo l’ora di giocare la prima gara ufficiale e vedere lo stadio pieno, gioendo con i nostri tifosi e togliendoci tante ...

karda70 : RT @psb_original: UFFICIALE - Modena, doppia uscita: Tulissi alla Fermana, Maggioni alla Juve Stabia #SerieB - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Juve Stabia, ingaggiato Maggioni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Juve Stabia, ingaggiato Maggioni - juve_magazine : UFFICIALE - Juve Stabia, ingaggiato Maggioni - DavidWff365 : #Lecce. Out (continued): Lorenco Simic (Ascoli); Sergio Maselli (Juve Stabia); Silvio Colella (Team Altamura); Raúl… -

NapoliToday

Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone C SquadraUn nuovo difensore alla corte di Leonardo Colucci . Settimana importante per lache, in mattinata, ha ufficializzato l'arrivo di Tommaso Maggioni dal Modena . Si tratta di un ...Castellammare di. Laha ufficializzato l'accordo con il Modena per il trasferimento a titolo temporaneo di Tommaso Maggioni . Il difensore classe 2001 sarà un calciatore gialloblu nella stagione 2022/2023. Il ... Calciomercato Juve Stabia - Ufficiale l'innesto di Maggioni per la difesa Dopo tante operazioni a titolo definitivo o con diritto di riscatto, la Juve Stabia formalizza l'arrivo in prestito secco dal ...La partita Juventus – Sassuolo di Lunedì 15 agosto 2022 in diretta ... Assistenti sono stati designati Di Vuolo di Castellamare di Stabia e Di Gioia di Nola. Quarto Ufficiale Giua di Olbia. Sono stati ...