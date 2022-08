Inaspettata scoperta archeologica: rinvenuti in spiaggia i resti di un’anfora del 200 d.C. (Di sabato 13 agosto 2022) Una scoperta archeologica del tutto Inaspettata: ritrovata un’anfora romana databile tra il 200 e il 400 d.C. – da non perdere. Leggere di una scoperta archeologica è già molto emozionante,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 13 agosto 2022) Unadel tutto: ritrovataromana databile tra il 200 e il 400 d.C. – da non perdere. Leggere di unaè già molto emozionante,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

m_tauch : RT @Oksana14501835: Partiamo dal presupposto che adoro il mare e non potrei mai vivere in un posto circondato dalle catene montuose. Ma qua… - Tagota14 : RT @Oksana14501835: Partiamo dal presupposto che adoro il mare e non potrei mai vivere in un posto circondato dalle catene montuose. Ma qua… - redazionetvsoap : Carmen e Victor indagheranno su una strana circostanza... e la scoperta che verrà fatta è del tutto inaspettata!… - rinamahboh : Oggi ho fatto una scoperta inaspettata. #jerù - vimmru : Ieri per caso mi sono concentrato sulla linea di basso di 'Toxic'. Un'inaspettata piacevole scoperta. -