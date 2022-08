Elezioni | Letta convoca la direzione Pd per discutere del programma

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Linkiesta : La gran confusione del #Pd che fa l’ammucchiata a metà e già pensa a #Conte per il dopo Letta ha escluso «per ques… - Marilena0407 : @vitobarile @the_highsparrow @Anna26648966 @Nich_Ferrante Mi sembra che la correttezza è stata mostrata più volte.… - silvios46 : RT @DomaniGiornale: «Lavoreremo a una proposta e a un tema al giorno, e vi chiedo che sia un lavoro corale, perché non abbiamo una potenza… -

... per porre fine ai giochi di Palazzo e per tornare protagonisti in Europa e nel mondo" - Enricoriunisce a Roma la direzione del Pd per mettere in piedi la bozza del programma in vista del voto ...Nella sede del Nazareno a Roma, la relazione del segretario Enricoapre la direzione nazionale del Pd chiamata a definire il programma elettorale in vista del voto del 25 ...Lo rende noto il Pd. All'ordine del giorno l'approvazione del programma per le elezioni politiche 2022. Roma, 12 ago È convocata per domani, sabato 13 agosto, alle 9.30 nella sede di via Sant'Andrea d ...Taglio delle tasse sul lavoro, ambiente. Sono due priorità. Poi torna sull'uscita di Berlusconi riguardo al presidenzialismo: "era un'idea di Almirante, non di Meloni" che risponde "il presidenzialism ...