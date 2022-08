Direzione Pd, Letta: “Voto storico, l’Italia non tornerà al passato” (Di sabato 13 agosto 2022) ROMA – “Ancora di più dopo le parole di ieri Berlusconi sul Quirinale e il presidente Mattarella è di tutta evidenza che le elezioni del 25 settembre hanno un valore storico. O si sta con noi da questa parte o si sta con la destra dall’altra. Ho fatto una ricerca storica. Il progenitore del semipresidenzialismo che oggi la destra propugna a partire da Giorgia Meloni e Berlusconi è il Movimento Sociale Italiano”. Ma “sono certo che alle elezioni l’Italia non arretrerà, non tornerà indietro a quella destra che ha radici nel passato. Sceglierà il futuro, noi: l’Europa”. E’ quanto ha affermato, fra l’altro, il segretario del Pd Enrico Letta (foto) aprendo la Direzione del Pd per l’approvazione di programma e liste elettorali. Poi un minuto di applausi in piedi per il capo dello Stato ... Leggi su lopinionista (Di sabato 13 agosto 2022) ROMA – “Ancora di più dopo le parole di ieri Berlusconi sul Quirinale e il presidente Mattarella è di tutta evidenza che le elezioni del 25 settembre hanno un valore. O si sta con noi da questa parte o si sta con la destra dall’altra. Ho fatto una ricerca storica. Il progenitore del semipresidenzialismo che oggi la destra propugna a partire da Giorgia Meloni e Berlusconi è il Movimento Sociale Italiano”. Ma “sono certo che alle elezioninon arretrerà, nonindietro a quella destra che ha radici nel. Sceglierà il futuro, noi: l’Europa”. E’ quanto ha affermato, fra l’altro, il segretario del Pd Enrico(foto) aprendo ladel Pd per l’approvazione di programma e liste elettorali. Poi un minuto di applausi in piedi per il capo dello Stato ...

