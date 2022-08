Davanti alle alleanze elettorali noi procediamo. Con due proposte semplici e sensate (Di sabato 13 agosto 2022) di Giorgio De Girolamo e Lorenzo Tecleme È estate, fa caldo. La crisi climatica aumenta la normale calura estiva e ci costringe a star al mare, se possiamo, o di fronte al ventilatore. Seguire la campagna elettorale in queste condizioni è già di per sé arduo. Farlo con una politica che parla solo di alleanze e seggi (a proposito, voi avete capito che composizioni troveremo sulla scheda?) è un’impresa eroica. Dal 2019 riempiamo le piazze di ragazze e ragazzi preoccupati per temi di cui nessuno nei palazzi parla. Dal 2019 vediamo la politica dividersi tra chi ignora la crisi climatica e chi finge di occuparsene. Ma continuiamo. Perché abbiamo ragione, e perché un’estate di disastri – la siccità, la strage della Marmolada, gli incendi – ci ricorda che la polvere non potrà essere tenuta sotto il tappeto ancora a lungo. Non abbiamo nulla da dire su liste ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) di Giorgio De Girolamo e Lorenzo Tecleme È estate, fa caldo. La crisi climatica aumenta la normale calura estiva e ci costringe a star al mare, se possiamo, o di fronte al ventilatore. Seguire la campagna elettorale in queste condizioni è già di per sé arduo. Farlo con una politica che parla solo dianze e seggi (a proposito, voi avete capito che composizioni troveremo sulla scheda?) è un’impresa eroica. Dal 2019 riempiamo le piazze di ragazze e ragazzi preoccupati per temi di cui nessuno nei palazzi parla. Dal 2019 vediamo la politica dividersi tra chi ignora la crisi climatica e chi finge di occuparsene. Ma continuiamo. Perché abbiamo ragione, e perché un’estate di disastri – la siccità, la strage della Marmolada, gli incendi – ci ricorda che la polvere non potrà essere tenuta sotto il tappeto ancora a lungo. Non abbiamo nulla da dire su liste ed ...

