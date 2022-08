"Credere è vitale, è il motore di tutto". Il manifesto elettorale di Salvini (Di sabato 13 agosto 2022) AGI - In una lettera aperta, il leader della Lega ribadisce i propri valori e spiega la parola-chiave della campagna elettorale verso il 25 settembre, 'Credo'. "Ho cominciato a fare politica da giovanissimo, perché - come tanti - credevo e ancor più oggi credo in valori e ideali, nella lealtà e nell'onestà, in un futuro migliore, soprattutto per i nostri figli. Mi rattrista il progetto di una società senza radici, senza identità e qualità, che non crede più a nulla. Credere è vitale, è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfino dell'amore. Non c'è successo senza 'credo'. 'Credo' è un atto di fede laica nella bella politica e nel bello della democrazia. È un messaggio che appare rivoluzionario in un'epoca di sfiducia e di perdita di ... Leggi su agi (Di sabato 13 agosto 2022) AGI - In una lettera aperta, il leader della Lega ribadisce i propri valori e spiega la parola-chiave della campagnaverso il 25 settembre, 'Credo'. "Ho cominciato a fare politica da giovanissimo, perché - come tanti - credevo e ancor più oggi credo in valori e ideali, nella lealtà e nell'onestà, in un futuro migliore, sopratper i nostri figli. Mi rattrista il progetto di una società senza radici, senza identità e qualità, che non crede più a nulla.di. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfino dell'amore. Non c'è successo senza 'credo'. 'Credo' è un atto di fede laica nella bella politica e nel bello della democrazia. È un messaggio che appare rivoluzionario in un'epoca di sfiducia e di perdita di ...

