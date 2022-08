Chi votare alle elezioni del 25 settembre: i programmi dei partiti (Di sabato 13 agosto 2022) Chi votare alle elezioni del 25 settembre 2022? Quali schieramenti sono in campo? Che cosa propongono Meloni, Salvini, Berlusconi, Letta, Calenda, Conte, Renzi e i vari leader politici? Quali sono i programmi elettorali dei partiti? In questo... Leggi su europa.today (Di sabato 13 agosto 2022) Chidel 252022? Quali schieramenti sono in campo? Che cosa propongono Meloni, Salvini, Berlusconi, Letta, Calenda, Conte, Renzi e i vari leader politici? Quali sono ielettorali dei? In questo...

ItaliaViva : 'Per me il #TerzoPolo è solo l’inizio di un nuovo percorso. Non è solo un cartello elettorale, ma il desiderio di o… - Giorgiolaporta : #Brunetta, il ministro che nasconde i #tweet e con una certa passione per i cotton fioc infilati fino al cervello,… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero che chi non vuole andare a votare perché 'non cambia niente' cambi idea. Io prometto quello che so… - LiberaInformaz : RT @noitre32: Non so ancora per chi votare ma, sicuramente, NON voterò nessun partito che abbia fatto parte di questo governo! MAI. - missypippi : RT @Giorgiolaporta: #Brunetta, il ministro che nasconde i #tweet e con una certa passione per i cotton fioc infilati fino al cervello, non… -