Carenze igienico sanitarie. Controlli dei NAS a Taranto e provincia, chiusi diversi locali

Nell'ambito delle attività di controllo condotte dai Carabinieri del NAS di Taranto su tutta la provincia, tese a contrastare le più diffuse illegalità nel comparto alimentare e sanitario e prevenire episodi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, dall'inizio dell'estate ad oggi sono state controllate quasi 200 strutture, che hanno condotto: – alla sospensione di 5 attività, tra depositi, bar e laboratori di preparazione alimenti, a seguito del rilevamento di Carenze igienico-sanitarie e strutturali, oltre che della mancanza di indispensabili adempimenti documentali; – al sequestro di oltre 8 quintali tra pesce, carne, frutta e verdura, parte dei quali distrutti, per un valore di euro 15.000 circa, in alcuni casi offerti in vendita o somministrati al pubblico già scaduti di validità.

