ATP Cincinnati 2022 | tabellone pieno di insidie per Matteo Berrettini

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) A partire da domani domenica 14 agosto fino a domenica 21 è in programma l’ATP di, di cui nella notte italiana è stato reso pubblico ilche, obiettivamente, non sorride molto agli azzurri. Infatti, sia per Jannik Sinner che persono in programma sin da subito incontri di un certo livello. Nel caso del romano, reduce dall’eliminazione a Montreal per mano di Pablo Carreño Busta, è in programma un esordio non da poco contro lo statunitense Frances Tiafoe, mentre all’eventuale turno successivo vi sarebbe uno tra Karen Khachanov e Sebastian Korda. Ottavi di finale altrettanto ostici (sempre come previsioni, sia chiaro) con all’orizzonte la sfida con il polacco Hubert Hurkacz (#8 del seed), mentre ai quartipotrebbe trovare sulla propria ...