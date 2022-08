“Abbandona la registrazione” | disastro a Uomini e Donne | la dama non ce la fa

Leggi su direttanews

(Di sabato 13 agosto 2022)é il dating show che sta per riaprire le porte, ma pare che unadia forfait per le registrazioni. Che succede?Il dating show dista per ricominciare per la gioia di tutti i fan che trascorrono il pomeriggio su Canale 5. Maria De Filippi ci riprova anche quest’anno e tenta di fare lanciare le frecce di Cupido tra i parterre maschile e femminile. Da pochi giorni sui social é stata inaugurata la rubrica Diario di viaggio, che segue le vacanze delle dame e cavalieri più famosi. Così, sappiamo ad esempio che Gemma Galgani é ancora single e dovrebbe tornare a settembre. Come una sorta di spoiler, i social ci regalano qualche informazione in più sui protagonisti del programma....