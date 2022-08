Voci su nazionalizzazione, TIM vola in Borsa: +5,7% (Di venerdì 12 agosto 2022) Brusco allungo di Tim a Piazza Affari: i titoli del gruppo di tlc segnano ora un rialzo del 5,73% a 0,2398 euro dopo essere entrati anche in asta di volatilita’. Le quotazioni, segnalano dalle sale operative, beneficiano delle indiscrezioni su un piano di nazionalizzazione della società che farebbe parte del programma elettorale di Fratelli d’Italia. Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 12 agosto 2022) Brusco allungo di Tim a Piazza Affari: i titoli del gruppo di tlc segnano ora un rialzo del 5,73% a 0,2398 euro dopo essere entrati anche in asta ditilita’. Le quotazioni, segnalano dalle sale operative, beneficiano delle indiscrezioni su un piano didella società che farebbe parte del programma elettorale di Fratelli d’Italia. Calcio e Finanza.

Macron si pappa Edf. Il passaggio allo Stato costa 10 miliardi Quella della nazionalizzazione, però, rimane una mossa "inevitabile" a causa dell' "enorme ... Secondo le voci contrarie, infatti, il governo sta nazionalizzando la società in un momento in cui è ... Borse europee negative in avvio in attesa della Bce Tra i titoli in evidenza Electricite de France +3% sulle voci di nazionalizzazione. Elior Group - 2,5%. Hsbc ha tagliato il rating sul titolo del gruppo del catering e della ristorazione collettiva a ...