Vaiolo delle scimmie, in Italia aumentano i contagi (Di venerdì 12 agosto 2022) In Italia non si ferma la crescita del numero dei contagi di Vaiolo delle scimmie. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, i casi sono arrivati a 644, con un incremento di 45 rispetto all'ultima rilevazione. Gli uomini, con 634 contagi, sono ancora i più colpiti, mentre il numero delle donne affette da Monkeypox è pari a 10.I casi collegati a viaggi all'estero sono 182. Con 283 contagi, la Lombardia è la regione maggiormente colpita. In questa non invidiabile classifica di casi confermati, il Lazio occupa il secondo posto (118), mentre al terzo c'è l'Emilia Romagna (69). Non si registrano casi di Vaiolo delle scimmie, invece, in Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d'Aosta.

