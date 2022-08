qn_lanazione : #Maltempo a #Firenze, le previsioni #meteo lo avevano annunciato. E alla fine la #pioggia è arrivata. Alcune strade… - QuiNewsFirenze : Pioggia e vento, su Firenze s'abbatte il temporale - LucchesiMau : Temporale in arrivo... @Giulio_Firenze Meteo&Radar - La tua app meteo - MaurizioCapell7 : @Giulio_Firenze Ci sono conferme per il ritorno ( finalmente ) della pioggia sulle regioni di nordovest , tra luned… - msarigu72 : @Giulio_Firenze Acc, il temporale che era ieri su Cagliari è poi arrivato lì? -

LA NAZIONE

Maltempo a, le previsioni meteo lo avevano annunciato. E alla fine la pioggia è arrivata. Alcune straghe allagate, ma al momento non si segnalano gravi ...... la questione di legittimità costituzionale " sollevata dal Tribunale per i minorenni diin ... 36 ricollega la decorrenza del periodoper la fruizione del congedo. Cassazione civile ... Temporale a Firenze, fulmini e forte vento in città. Torna la pioggia dopo 2 mesi Previsioni meteo per il 12/08/2022, Empoli. Giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, temperature comprese tra 24 e 32°C ...Maltempo a Firenze, le previsioni meteo lo avevano annunciato. E alla fine la pioggia è arrivata. Alcune straghe allagate, ma al momento non si segnalano gravi danni ...