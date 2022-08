Sky – Napoli la probabile formazione col Verona, Meret o Sirigu? (Di venerdì 12 agosto 2022) La probabile formazione del Napoli col Verona vede solo due novità portate dal calciomercato: Kavratskhelia e Kim. Per Sky partono titolari. Luciano Spalletti ha sicuramente un dubbio importante e riguarda il portiere titolare. Dire che Meret non sia il preferito del tecnico è un’ovvietà, dato che l’allenatore ha più volte sfiduciato pubblicamente il portiere. Eppure Sky mette proprio Meret nella formazione titolare del Napoli col Verona. Secondo Francesco Modugno c’è questa possibilità, anche se prima ci potrebbe essere un confronto tra il tecnico ed il portiere italiano. Spalletti senza Raspadori punterà ancora sul 4-3-3 con l’esordio in difesa di Kim con Rrahmani al suo fianco, capitan Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra con ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 12 agosto 2022) Ladelcolvede solo due novità portate dal calciomercato: Kavratskhelia e Kim. Per Sky partono titolari. Luciano Spalletti ha sicuramente un dubbio importante e riguarda il portiere titolare. Dire chenon sia il preferito del tecnico è un’ovvietà, dato che l’allenatore ha più volte sfiduciato pubblicamente il portiere. Eppure Sky mette proprionellatitolare delcol. Secondo Francesco Modugno c’è questa possibilità, anche se prima ci potrebbe essere un confronto tra il tecnico ed il portiere italiano. Spalletti senza Raspadori punterà ancora sul 4-3-3 con l’esordio in difesa di Kim con Rrahmani al suo fianco, capitan Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra con ...

