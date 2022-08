Serie A 2022/2023, Var: tutti gli episodi a favore e contro (Di venerdì 12 agosto 2022) Riparte la Serie A 2022/2023 e lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. Sarà la seconda stagione per questa modalità. I fischietti italiani riusciranno a fare meglio dello scorso anno? Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni a favore o contro del Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2021/2022 VAR A favore – VAR A Sfavore – SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Riparte lae lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. Sarà la seconda stagione per questa modalità. I fischietti italiani riusciranno a fare meglio dello scorso anno? Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni adel Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2021/VAR A– VAR A S– SportFace.

