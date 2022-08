Rifiuti | Realacci Symbola | Il prossimo Parlamento continui la lotta al marine litter

(Di venerdì 12 agosto 2022) “Siamo stati i primi al mondo – dall’agosto del 2019 – a bandire i cotton-fioc con supporto in plastica perché contrastare ilè una delle priorità da affrontare per preservare la salute di mari e oceani del pianeta. Minacciati, secondo l’Onu, da oltre 10 milioni di tonnellate di plastica l’anno e dalle conseguenze della crisi climatica.che viene dai 195 paesi con confini costieri, ma che per l’83% derivano da 20 paesi che gestiscono male i. Inoltre, secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), circa l’80% deimarini ha origine sulla terraferma. E con la pandemia la situazione è purtroppo peggiorata. Laall’inquinamento da plastica è un fronte sul quale l’Italia ha fatto da apripista con un ...

Il fatto che alla fine di una pianificazione sui rifiuti di Roma, che vede tante cose da fare a cominciare dagli impianti sulla frazione umida che ora finiscono in mezza Italia - sottolinea... Del resto i rifiuti urbani sono un quinto del totale e se città come Milano brillano sulla ... ma di una capacità reattiva alle difficoltà che affonda le radici nel passato', spiega. 'La ... Mario Grosso promuove il piano di Gualtieri per ripulire Roma dai rifiuti. Per Releacci è urgente partire dall'umido ...