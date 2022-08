Pallone d’Oro, questa volta tra i finalisti non c’è Messi (Di venerdì 12 agosto 2022) Non c’e’ Lionel Messi, che lo ha vinto sette volte, nella lista dei trenta finalisti per il Pallone d’Oro che quest’anno, a causa dei Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre) verra’ assegnato in anticipo, ovvero il 17 ottobre. Oltre alla Pulce manca il nome di un’altra stella del Psg, quel Neymar che nella scorsa stagione non ha brillato particolarmente. Nella lista dei 30 che si contenderanno il premio per il quale e’ favoritissimo Karim Benzema del Real Madrid, non ci sono nemmeno calciatori italiani, mentre gli unici rappresentanti della Serie A sono lo juventino Vlahovic e i milanisti Maignan e Rafael Leao. questa la lista, che comprende anche il nome di Cristiano Ronaldo: Benzema, Courtois, Vinicius Junior, Modric e Casemiro (Real Madrid), Rudiger (Chelsea/Real Madrid), Nkunku (Lipsia), Van ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) Non c’e’ Lionel, che lo ha vinto sette volte, nella lista dei trentaper ilche quest’anno, a causa dei Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre) verra’ assegnato in anticipo, ovvero il 17 ottobre. Oltre alla Pulce manca il nome di un’altra stella del Psg, quel Neymar che nella scorsa stagione non ha brillato particolarmente. Nella lista dei 30 che si contenderanno il premio per il quale e’ favoritissimo Karim Benzema del Real Madrid, non ci sono nemmeno calciatori italiani, mentre gli unici rappresentanti della Serie A sono lo juventino Vlahovic e i milanisti Maignan e Rafael Leao.la lista, che comprende anche il nome di Cristiano Ronaldo: Benzema, Courtois, Vinicius Junior, Modric e Casemiro (Real Madrid), Rudiger (Chelsea/Real Madrid), Nkunku (Lipsia), Van ...

