“Ora posso dirlo”. Luigi Strangis, novità top: non solo musica per il vincitore di Amici 21 (Di venerdì 12 agosto 2022) Luigi Strangis, esordio al cinema. La vittoria nell’ultima edizione di Amici ha sicuramente ha aperto le porte del mondo dello spettacolo al cantante. Non solo la musica nel suo futuro prossimo. Subito dopo la vittoria il giovane aveva detto: “È davvero difficile descrivere quello che sto provando. Lentamente sto realizzando tutto quello che è successo e sono ancora molto emozionato. È stata una soddisfazione immensa, ho sentito affetto, calore e spero di ripagare tutto questo con la mia musica”. “Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto – le parole di Luigi Strangis – La vittoria non è mia ma di tutti noi. C’è ancora molta strada da fare ma sono contento di farla insieme a voi”. Intanto prosegue il suo tour in giro per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022), esordio al cinema. La vittoria nell’ultima edizione diha sicuramente ha aperto le porte del mondo dello spettacolo al cantante. Nonlanel suo futuro prossimo. Subito dopo la vittoria il giovane aveva detto: “È davvero difficile descrivere quello che sto provando. Lentamente sto realizzando tutto quello che è successo e sono ancora molto emozionato. È stata una soddisfazione immensa, ho sentito affetto, calore e spero di ripagare tutto questo con la mia”. “Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto – le parole di– La vittoria non è mia ma di tutti noi. C’è ancora molta strada da fare ma sono contento di farla insieme a voi”. Intanto prosegue il suo tour in giro per ...

AntoVitiello : ??? #DeKetelaere: 'A livello di posizione ho fatto più ruoli. Mi vedo come un trequartista, mi piace giocare vicino… - urfavbrun3tte_ : RT @centonovantatre: #DavideGarufi ha uscito il cazzo ora posso cavarmi gli occhi e metterli in ammollo nella candeggina - cinessiani1 : Finanziato con altri 60€ il Milan, posso chiedere acquisti ora? - SasatoreS : Questi sfaccimma di operai che devono martellare sempre dalle 3 alle 5 del pomeriggio mentre di mattina non fanno u… - lesbi_ann : io così e ora posso tornare a studiare it's been a pleasure purple militia! -

Matrimonio a prima vista, è scandalo: audio rubati, una coppia finge ... cioè io non ce la posso fare'. A questo punto ha preso parola Lucas: 'Tu devi essere te stessa. ... Ora però si scopre che, probabilmente, quella voglia di Lucas di provare a mettersi in gioco e a ... L'ora di Ceccon, Martinenghi, Quadarella, dove vedere le finali: programma e risultati ... se mi fa conoscere il Capitano - intenso naturalmente come Totti, ndr - posso anche smettere di ... Le medaglie del pomeriggio E ora aspettiamo la pioggia di medaglie del pomeriggio: Tete Martinenghi ... Io Donna Linda e Giorgia ora “ballano” da soli Ballano da soli: naturalmente Linda, curiosamente Giorgio. Che quando cominciò a fare il sincronetto (parola che non ama) era davvero solo in Italia, e tra i pochi nel mondo (l'americano Bill May fu i ... ... cioè io non ce lafare'. A questo punto ha preso parola Lucas: 'Tu devi essere te stessa. ...però si scopre che, probabilmente, quella voglia di Lucas di provare a mettersi in gioco e a ...... se mi fa conoscere il Capitano - intenso naturalmente come Totti, ndr -anche smettere di ... Le medaglie del pomeriggio Easpettiamo la pioggia di medaglie del pomeriggio: Tete Martinenghi ... Ora pOSSO: info e aiuti contro la fragilità ossea Ballano da soli: naturalmente Linda, curiosamente Giorgio. Che quando cominciò a fare il sincronetto (parola che non ama) era davvero solo in Italia, e tra i pochi nel mondo (l'americano Bill May fu i ...