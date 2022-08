Nuoto, Europei di Roma: Razzetti campione nei 400 misti. Due argenti e un bronzo nel day 1 (Di venerdì 12 agosto 2022) Parte nel migliore dei modi con un oro il day 1 degli Europei di Nuoto che si svolgeranno a Roma fino al prossimo 21 agosto. E’ Alberto Razzetti a conquistare il primo oro della spedizione azzurra nei 400 misti. A cui si aggiunge la ciliegina mediagliata del bronzo Andrea Matteazzi. Due gli argenti ieri: nel tecnico a squadre del sincro e nella 4×200 stile uomini. L’acuto di giornata arriva da Alberto Alberto Razzetti nei 400 misti uomini. Una delle gare più dure e complicate, con un oro impreziosito dal terzo posto con medaglia di bronzo di Pier Andrea Matteazzi. A dividerli l’ungherese David Verraszto, giunto secondo. @Ansa -EPA/Zsolt CzeglediEuropei di Nuoto: day 1: Italia prima ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 agosto 2022) Parte nel migliore dei modi con un oro il day 1 deglidiche si svolgeranno afino al prossimo 21 agosto. E’ Albertoa conquistare il primo oro della spedizione azzurra nei 400. A cui si aggiunge la ciliegina mediagliata delAndrea Matteazzi. Due gliieri: nel tecnico a squadre del sincro e nella 4×200 stile uomini. L’acuto di giornata arriva da Alberto Albertonei 400uomini. Una delle gare più dure e complicate, con un oro impreziosito dal terzo posto con medaglia didi Pier Andrea Matteazzi. A dividerli l’ungherese David Verraszto, giunto secondo. @Ansa -EPA/Zsolt Czegledidi: day 1: Italia prima ...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - persempre_news : #Roma2022 #nuoto #Italia Roma 2022, europei di nuoto: dopo le 4 medaglie vinte nella prima giornata (un oro, due a… - Gaia_Mai_ : Ma io questa settimana che viene non lavoro e ci sono gli europei di nuoto oddio sta l'emozione -