No! Berlusconi non ha detto «Se vince la destra Mattarella deve dimettersi» (Di venerdì 12 agosto 2022) In un tweet pubblicato dall’account ufficiale del Partito Democratico viene proposto un meme riportante delle dichiarazioni attribuite a Silvio Berlusconi: «Berlusconi: Se vince la destra Mattarella deve dimettersi». L’immagine riporta il logo della testata giornalistica Repubblica, attribuendole la responsabilità della citazione. In merito al leader di Forza Italia e il tema del presidenzialismo ne abbiamo parlato in un articolo di Open, ma le sue parole risultano diverse. Per chi ha fretta La frase attribuita nell’immagine non trova riscontro sul sito di Repubblica e nelle condivisioni precedenti al tweet del Partito Democratico. Silvio Berlusconi, rispondendo alle domande di Radio Capital, parlava di dimissioni di Sergio ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) In un tweet pubblicato dall’account ufficiale del Partito Democratico viene proposto un meme riportante delle dichiarazioni attribuite a Silvio: «: Sela». L’immagine riporta il logo della testata giornalistica Repubblica, attribuendole la responsabilità della citazione. In merito al leader di Forza Italia e il tema del presidenzialismo ne abbiamo parlato in un articolo di Open, ma le sue parole risultano diverse. Per chi ha fretta La frase attribuita nell’immagine non trova riscontro sul sito di Repubblica e nelle condivisioni precedenti al tweet del Partito Democratico. Silvio, rispondendo alle domande di Radio Capital, parlava di dimissioni di Sergio ...

