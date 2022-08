Morta nell’incidente in A1 | gli amici ricordano Lionella | donna illuminata dalla fede

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 agosto 2022) Sorisole. “Quando accoglieva i bambini all’asilo,si inginocchiava, si metteva alla loro altezza e li abbracciava. È stata come una mamma per tutti i piccoli che l’hanno avuta come maestra. Erano la sua gioia, per lei andare tutte le mattine all’asilo non era un lavoro, ma una vocazione”. L’amico Davide ha le lacrime agli occhi ricordandoBonzi, ladi 59 anni residente a Sorisole deceduta mercoledì in un tamponamento lungo la A1, in provincia di Firenze. Era insieme alla figlia Francesca, 32 anni, stavano tornando a casa dopo aver fatto visita ad un’amica suora in Toscana: “Erano andate a pregare le icone – spiega Davide -. Non si dice “dipingere” le icone, si dice proprio pregare, perché è un atto di meditazione, di spiritualità”.era molto credente, aveva un grandissima ...