Milan, Tonali: 'Ridurmi l'ingaggio era giusto, ora resto. Juve e Inter favorite? Con tutto il bene, non ci interessa' (Di venerdì 12 agosto 2022) Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha rilasciato un'Intervista a Sette, in edicola con il Corriere della Sera: ecco i passaggi più... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Il centrocampista delSandroha rilasciato un'vista a Sette, in edicola con il Corriere della Sera: ecco i passaggi più...

AntoVitiello : ?? #Milan, Allenamento finito a #SanSiro. #Giroud ancora a parte prova domani con il gruppo. #DeKetelaere oggi ha se… - AntoVitiello : #Tonali al settimanale Sette: 'Mio padre mi ha trasmesso il milanismo. Non c'è stata la possibilità di arrivare al… - AntoVitiello : 45 minuti per #DeKetelaere contro la Pergolettese. Gol su rigore, di testa e con un tiro di destro. #Giroud persona… - sportli26181512 : Milan, Tonali: 'Ridurmi l'ingaggio era giusto, ora resto. Juve e Inter favorite? Con tutto il bene, non ci interess… - Livia_DiGioia : RT @OracoloRNit: ??? #Milan, #Tonali a #Sette: 'Mio padre mi ha trasmesso questo 'milanismo' che sento forte anche ora. Non c'è stata la pos… -