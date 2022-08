Meteo venerdì: in arrivo un vortice ciclonico dall’Europa Nordorientale. I dettagli (Di venerdì 12 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’afflusso di correnti da nordest relativamente più fresche che sta caratterizzando l’inizio della seconda decade di agosto avrà come conseguenza la formazione di un vortice temporalesco in movimento dai Balcani verso l’Adriatico tra venerdì e sabato. Questo influenzerà il tempo pilotando una serie di impulsi temporaleschi che scorreranno su molte delle nostre regioni da nord a sud, distribuendo fenomeni anche violenti. Sul finire della settimana invece l’area di bassa pressione si allontanerà verso l’Egeo, permettendo una rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo che tenderà a stabilizzarsi a partire dalle nostre regioni settentrionali. Meteo VENERDI’ 12 AGOSTO. Già al mattino spiccata variabilità su Triveneto e Romagna con qualche rovescio sparso, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 12 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’afflusso di correnti da nordest relativamente più fresche che sta caratterizzando l’inizio della seconda decade di agosto avrà come conseguenza la formazione di untemporalesco in movimento dai Balcani verso l’Adriatico trae sabato. Questo influenzerà il tempo pilotando una serie di impulsi temporaleschi che scorreranno su molte delle nostre regioni da nord a sud, distribuendo fenomeni anche violenti. Sul finire della settimana invece l’area di bassa pressione si allontanerà verso l’Egeo, permettendo una rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo che tenderà a stabilizzarsi a partire dalle nostre regioni settentrionali.VENERDI’ 12 AGOSTO. Già al mattino spiccata variabilità su Triveneto e Romagna con qualche rovescio sparso, ...

DPCgov : ???? Piogge e temporali previsti nel Sud Italia ?? Venerdì #12agosto ???? #AllertaGIALLA in 5 regioni. Leggi l’avviso… - radioaldebaran : Il #Meteo di oggi, venerdì 12 agosto - #Levante - - chetempo_ : Vestone, Meteo per Venerdì 12 Agosto 2022. Giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, temp… - chetempo_ : Meteo per Venerdì 12 Agosto 2022, Omignano. Giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, tem… - sansalvonet : A San Salvo oggi venerdì 12 agosto giornata caratterizzata dalla presenza di nubi sparse, con possibili deboli... -