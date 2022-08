Maria Chiara Giannetta: “La terapia mi ha cambiata”. E conferma l’amore per Davide (Di venerdì 12 agosto 2022) Il successo di Maria Chiara Giannetta si conferma inarrestabile. Dopo l’exploit di Blanca su Rai1, la co-conduzione al Festival di Sanremo e la vittoria ai Nastri d’Argento, l’attrice sta attraversando un periodo d’oro segnato anche dalla presenza nella sua vita del fidanzato Davide, sul quale si sbilancia per la prima volta. Intervistata da Vanity Fair, ha parlato non solo di amore ma anche del percorso di terapia che sta affrontando da quasi un anno. E che l’ha aiutata significativamente. Maria Chiara Giannetta e la terapia: “Forte bisogno di essere autentica” È un periodo d’oro per Maria Chiara Giannetta: il biennio 2021-2022 ha rappresentato e rappresenta un ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 agosto 2022) Il successo disiinarrestabile. Dopo l’exploit di Blanca su Rai1, la co-conduzione al Festival di Sanremo e la vittoria ai Nastri d’Argento, l’attrice sta attraversando un periodo d’oro segnato anche dalla presenza nella sua vita del fidanzato, sul quale si sbilancia per la prima volta. Intervistata da Vanity Fair, ha parlato non solo di amore ma anche del percorso diche sta affrontando da quasi un anno. E che l’ha aiutata significativamente.e la: “Forte bisogno di essere autentica” È un periodo d’oro per: il biennio 2021-2022 ha rappresentato e rappresenta un ...

