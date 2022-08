Maria Chiara Giannetta fidanzata da 5 anni svela chi è il suo compagno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 agosto 2022) Quante volte fan e gossip hanno pensato chefossecon Maurizio Lastrico, entrambi hanno sempre smentito e infatti per la prima volta dopoè l’attrice are chi è il suo fidanzato. Diva e Donna li aveva già beccati insieme ma lanon aveva mai confermato, lo fa adesso a Vanity Fair dopo ben 5d’amore. Solo adesso si sente pronta a rivelarlo, adesso che non ha più paura che finisca con Davide Marengo.è felice, ammette di essere nioiosamente felice ma non c’è niente di più bello.chi è il suo fidanzato “L’amore credo sia ...