Maltempo, Guardia Costiera salva a Cagliari due escursionisti in canoa (Di venerdì 12 agosto 2022) A causa del peggioramento improvviso delle condizioni meteo, due canoisti nelle acque del Poetto, a Cagliari, si sono trovati in difficoltà e sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera nella serata di ieri, giovedì 11 agosto. L’intervento in motovedetta della Guardia Costiera A dare l’allarme, verso le 17.00, è stato il titolare di uno stabilimento balneare, che aveva noleggiato per un’ora delle canoe a due turisti tedeschi, che non erano più tornati. Il titolare si è rivolto subito alla sala operativa, con la Capitaneria di Porto che ha iniziato da subito i pattugliamenti a bordo della loro motovedetta CP-320. I due escursionisti sono stati ritrovati in prossimità del promontorio della Sella. Dopo essere stati recuperati, in uno stato iniziale di ipotermia, sono stati affidati al 118 ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 12 agosto 2022) A causa del peggioramento improvviso delle condizioni meteo, due canoisti nelle acque del Poetto, a, si sono trovati in difficoltà e sono stati soccorsi dallanella serata di ieri, giovedì 11 agosto. L’intervento in motovedetta dellaA dare l’allarme, verso le 17.00, è stato il titolare di uno stabilimento balneare, che aveva noleggiato per un’ora delle canoe a due turisti tedeschi, che non erano più tornati. Il titolare si è rivolto subito alla sala operativa, con la Capitaneria di Porto che ha iniziato da subito i pattugliamenti a bordo della loro motovedetta CP-320. I duesono stati ritrovati in prossimità del promontorio della Sella. Dopo essere stati recuperati, in uno stato iniziale di ipotermia, sono stati affidati al 118 ...

