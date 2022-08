Maggiore alla Salernitana, è fatta (Di venerdì 12 agosto 2022) Salernitana, è fatta per Giulio Maggiore . Il club campano ha trovato l'accordo col giocatore, con l'ok dei suoi agenti. Per Maggiore un contratto fino al 2026 da 1 milione a stagione, allo Spezia 4,5 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 agosto 2022), èper Giulio. Il club campano ha trovato l'accordo col giocatore, con l'ok dei suoi agenti. Perun contratto fino al 2026 da 1 milione a stagione, allo Spezia 4,5 ...

NintendoItalia : Sei alla ricerca di una sfida maggiore in #NintendoSwitchSports? Prova a inserire questa sequenza nello schermo di… - msgelmini : Il Presidente degli Stati Uniti, @JoeBiden ha firmato il documento per l'adesione di #Svezia e #Finlandia alla Nato… - sportli26181512 : Maggiore alla Salernitana, è fatta: La firma nelle prossime ore: contratto fino al 2026 - lucucciniello : Per #telecolore è fatta per #maggiore alla #salernitana. 4.5 milioni allo #spezia mentre il calciatore avrà un cont… - paola_biancu : RT @fracco_: Adriana e Matteo abitano a Gorla Maggiore, vicino Varese. Adriana è una donna trans, recentemente ha subito un’operazione all… -