LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: finale per Tontodonati e Gobbi nel doppio femminile. Nulla da fare per Codato e Rocek (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:31 Italia che si aggiudica il round preliminare del quattro pesi leggeri femminile con il crono di 6:59.98. Domani la finale. 9:28 Tocca alla gara preliminare del quattro pesi leggeri femminile. Come nel caso della competizione maschile, sono iscritte solo Italia e Germania. Imbarcazione azzurra composta da Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio ed Arianna Noseda. 9:26 finale B anche per il quattro femminile, che non va oltre la terza posizione con 7:05.51. Prima piazza per l’Olanda in 7:01.05, secondo l’equipaggio della Polonia. 9:23 Si prosegue senza un attimo di pausa. Tempo di ripescaggi per il quattro senza femminile. Italia in acqua 4 con Silvia Terrazzi, Laura Meriano, Giorgia Pelacchi e ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:31 Italia che si aggiudica il round preliminare del quattro pesi leggericon il crono di 6:59.98. Domani la. 9:28 Tocca alla gara preliminare del quattro pesi leggeri. Come nel caso della competizione maschile, sono iscritte solo Italia e Germania. Imbarcazione azzurra composta da Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio ed Arianna Noseda. 9:26B anche per il quattro, che non va oltre la terza posizione con 7:05.51. Prima piazza per l’Olanda in 7:01.05, secondo l’equipaggio della Polonia. 9:23 Si prosegue senza un attimo di pausa. Tempo di ripescaggi per il quattro senza. Italia in acqua 4 con Silvia Terrazzi, Laura Meriano, Giorgia Pelacchi e ...

