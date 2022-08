Inter | Gazzetta | “Lautaro ha voglia di rivincita”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 12 agosto 2022)- Come riporta ad oggi ladella squadraha davverodi riscatto dopo l’anno scorso. “il Toro a chi gli sta vicino che un dolore così su un prato verde non l’aveva mai vissuto. E che, forse, quella freccia conficcata al cuore non la estrarrà mai: qualunque gioia arriverà dopo, lo accompagnerà il ricordo del campionato sfuggito. L’ultima immagine dell’2021-22 è stata triste eppure eroica:in una valle di lacrime davanti al suo popolo e accanto i compagni che provavano a consolarlo. I tifosi, comunque, si spellavano le mani E sgolavano per lui: nel mondo nerazzurro l’appartenenza conta spesso più dei risultati”. “Proprio quella immagine ha sbalordito l’attaccante argentino, che pure in quattro ...