Il Paradiso delle Signore | Roberto Farnesi colpito da un lutto | Fino all' ultimo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 12 agosto 2022)parla apertamente di un argomento difficile e doloroso. L'attore è stato recentementeda unaperdite più dolorose che si possa avere nella vita. Se superare simili periodi è difficile, ancora più complicato è parlarne. Ma lui si confida ugualmente aprendosi e spendendo parole profonde sulla sua sofferenza.è stato tra gli attori preferiti dal pubblico femminile degli anni Ottanta e Novanta. L'attore infatti raggiunse il successo prima attraverso dei fotoromanzi stampati nel 1994 e successivamente partecipando a pellicole per il grande schermo nonché in televisione. Tra i film memorabili cui ha partecipato, ricordiamo Paparazzi e Grande, grosso e...Verone. Molti conoscerannoanche come il volto di diverse fiction ...