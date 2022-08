Da J&J stop vendita talco dal 2023: troppe cause per rischio tumori (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Il colosso Johnson & Johnson ha deciso che interromperà dal prossimo anno la vendita in tutto il mondo del suo borotalco. La decisione è legata alle troppe cause legali che l’azienda deve affrontare, oltre 40mila, per il presunto legame tra il prodotto e i tumori ovarici e il mesotelioma. La società sta intanto passando a prodotti simili per i bambini a base di amido di mais, anche se J&J continua a ritenere sicuro il suo talco prodotto per decenni. A febbraio un tribunale del News Jersey aveva accolto la richiesta di fallimento di J&J dovuta alla necessità di gestire le cause legate al talco. Nel 2018 una giuria del Missouri aveva condannato l’azienda a 4,7 mld di dollari dopo che 22 donne avevano accusato J&J di aver ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Il colosso Johnson & Johnson ha deciso che interromperà dal prossimo anno lain tutto il mondo del suo boro. La decisione è legata allelegali che l’azienda deve affrontare, oltre 40mila, per il presunto legame tra il prodotto e iovarici e il mesotelioma. La società sta intanto passando a prodotti simili per i bambini a base di amido di mais, anche se J&J continua a ritenere sicuro il suoprodotto per decenni. A febbraio un tribunale del News Jersey aveva accolto la richiesta di fallimento di J&J dovuta alla necessità di gestire lelegate al. Nel 2018 una giuria del Missouri aveva condannato l’azienda a 4,7 mld di dollari dopo che 22 donne avevano accusato J&J di aver ...

