Criptovalute, cosa sta succedendo? Il caso della tedesca Nuri (Di venerdì 12 agosto 2022) Criptovalute sotto la lente di ingrandimento degli esperti: il mercato che rischia di collassare sta già mettendo alle corde alcune fintech. Criptovalute, cosa sta succedendo? E’ notizia di poche ore fa che la cripto-banca tedesca Nuri ha presentato procedimento fallimentare a Berlino,, Nuri è la prima fintech tedesca a dichiarare fallimento per le turbolenze del mercato delle valute digitali. L’azienda contava, ricorda il quotidiano tedesco Handelsblatt, circa 500.000 clienti e, in base a quanto dichiarava, alla fine di aprile gestiva un patrimonio totale di circa 500 milioni di euro. Fino all’ultimo la fintech, fondata originariamente nel 2015 con il nome di Bitwala, ha cercato nuovi investitori, ma senza successo. Il modello di business prevedeva ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 agosto 2022)sotto la lente di ingrandimento degli esperti: il mercato che rischia di collassare sta già mettendo alle corde alcune fintech.sta? E’ notizia di poche ore fa che la cripto-bancaha presentato procedimento fallimentare a Berlino,,è la prima fintecha dichiarare fallimento per le turbolenze del mercato delle valute digitali. L’azienda contava, ricorda il quotidiano tedesco Handelsblatt, circa 500.000 clienti e, in base a quanto dichiarava, alla fine di aprile gestiva un patrimonio totale di circa 500 milioni di euro. Fino all’ultimo la fintech, fondata originariamente nel 2015 con il nome di Bitwala, ha cercato nuovi investitori, ma senza successo. Il modello di business prevedeva ...

