Courmayeur | acqua torna potabile dopo le frane in val Ferret

Flavio07928208 : RT @GabryMalvagia13: Nessuna maratona,nessuna notizia sui #Palestinesi massacrati da #Israele , in compenso i TG ci fanno sapere che i pove… - FranceskoNew : RT @grc_pql: - Alfonso0070 : RT @grc_pql: - Leonida62 : RT @GabryMalvagia13: Nessuna maratona,nessuna notizia sui #Palestinesi massacrati da #Israele , in compenso i TG ci fanno sapere che i pove… - infoitinterno : Acquedotto riparato, torna l'acqua a Courmayeur -

L'è tornata potabile a. Lo comunica l'amministrazione comunale sulla base delle analisi effettuate: le due frane cadute la sera del 5 agosto scorso, oltre a isolare la vallata, avevano ...... il fuoco accerchia le case da Arnasco ad Albenga moglie uccisa a bastonate Venaria (Torino): le forze dell'ordine sul luogo dell'omicidiosenzaFrana in Val Ferret, danni all'...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Il caldo anomalo, la siccità, le alluvioni, i ghiacciai che scompaiono e gli altri fenomeni sotto gli occhi di tutti mostrano quanto il pianeta sia malato e quanto sia urgente curarlo, per la semplice ...