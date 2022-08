Come rallentare l’invecchiamento cutaneo: consigli e prodotti (Di venerdì 12 agosto 2022) rallentare l’invecchiamento cutaneo è un obiettivo che le donne (ma anche gli uomini) si prefiggono da sempre. L’inesauribile scorrere del tempo infatti lascia dei segni sul nostro viso che appaiono sotto forma di linee sottili, rughe, perdita di volume e tono, macchie cutanee. Tutti segni che la pelle sta invecchiando. Se già a 25 anni è consigliabile utilizzare una crema anti-age è sempre più importante non solo conoscere gli step di bellezza per rallentare la formazione delle rughe, ma soprattutto i gesti che ci aiutano a prevenirne la formazione: Come ad esempio una corretta protezione solare, l’uso di creme e sieri formulati ad hoc e anche una alimentazione corretta, ricca di verdure e frutta. I segni visibili dell’invecchiamento cutaneo Quando si ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 agosto 2022)è un obiettivo che le donne (ma anche gli uomini) si prefiggono da sempre. L’inesauribile scorrere del tempo infatti lascia dei segni sul nostro viso che appaiono sotto forma di linee sottili, rughe, perdita di volume e tono, macchie cutanee. Tutti segni che la pelle sta invecchiando. Se già a 25 anni èabile utilizzare una crema anti-age è sempre più importante non solo conoscere gli step di bellezza perla formazione delle rughe, ma soprattutto i gesti che ci aiutano a prevenirne la formazione:ad esempio una corretta protezione solare, l’uso di creme e sieri formulati ad hoc e anche una alimentazione corretta, ricca di verdure e frutta. I segni visibili delQuando si ...

