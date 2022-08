Chelsea | Tuchel | «Stimo Conte | ma non gli credo»

(Di venerdì 12 agosto 2022) Le parole di Thomasin vista del big match trae Tottenham: «Sono una squadra molto talentuosa,» A Londra va in scena il primo derby di stagione tra ile il Tottenham. Di seguito le parole di Thomas, tecnico dei Blues. TOTTENHAM – «Sono una squadra molto talentuosa,ma nonsempre a quello che dice. Si sono rafforzati nel mercato sia a livello di numeri che di qualità, sono stati aggressivi». MERCATO – «C’è tempo, non dobbiamo farci prendere dal panico prendendo giocatori di cui non siamo convinti al 100%, allo stesso tempo siamo concentrati nel lavorare con la rosa che abbiamo a disposizione adesso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

