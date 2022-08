Carceri | la denuncia del Sappe | “Sequestrati 8 cellulari a Salerno”

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo le ultime violenze verificatesi nelle strutture carcerarie di S.Maria Capua Vetere e, è di nuovo la Casa circondariale dial centro delle cronache per il sequestro di 8 apparati. Laè del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del segretario generale Donato Capece: “Il sequestro fatto aè fondamentale nel contrasto al compimento di atti illecito. La Polizia Penitenziaria combatte una battaglia continua per stroncare l’incessante traffico mirato all’illegale ingresso nei Penitenziari della Regione di telefonini e droga, utilizzati dalla criminalità per continuare le attività criminose di varia tipologia anche durante la detenzione sia all’interno che all’esterno. Un encomio dal ...

...precaria nellelaziali, dove si continuano a registrare eventi critici che compromettono l'ordine, la sicurezza e l'incolumita' psico - fisica dei poliziotti penitenziari. L'ennesima...... ladegli agenti: 'Detenuti in rivolta, devastata sezione' Donatella suicida a 27 anni in ... 49 suicidi dall'inizio dell'anno nelle" Dardou Gardon, condannato per rapina, era giunto ...(ASI) “La scorsa notte, al terzo piano del reparto Tevere del carcere di Santa Maria Capua Vetere a Caserta – come denunciato dal SAPPE – alcuni detenuti, nel tentativo di aggredire un altro ristretto ...Giornate da incubo per alcuni poliziotti penitenziari del carcere di Salerno che, giunti al pronto soccorso dall'Ospedale cittadino, hanno dovuto fronteggiare la follia di un ...