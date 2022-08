Caos M5s, rivolta "di genere" contro Conte: toglie i posti agli uomini (Di venerdì 12 agosto 2022) I tenui segnali di risveglio che arrivano dai sondaggi non riportano il sorriso nel Movimento 5 Stelle dove Giuseppe Conte deve tenere a bada la rivolta di attivisti ed eletti in vista delle elezioni del 25 settembre. Uno degli argomenti del Contendere è la deroga al principio di territorialità prevista dal nuovo statuto. Ma resta anche il rebus delle votazioni sulla piattaforma Skyvote, che ha sostituito Rousseau e la possibilità che il capo politico, Giuseppe Conte, si candidi in più collegi. In base alle nuove regole grilline non è più necessario candidarsi nel collegio in cui si risiede. Il che comporta che 'volti noti' possano essere catapultati laddove hanno il domicilio, togliendo così agli attivisti e ai parlamentari del luogo la possibilità di entrare in Parlamento. Il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 12 agosto 2022) I tenui segnali di risveglio che arrivano dai sondaggi non riportano il sorriso nel Movimento 5 Stelle dove Giuseppedeve tenere a bada ladi attivisti ed eletti in vista delle elezioni del 25 settembre. Uno degli argomenti delndere è la deroga al principio di territorialità prevista dal nuovo statuto. Ma resta anche il rebus delle votazioni sulla piattaforma Skyvote, che ha sostituito Rousseau e la possibilità che il capo politico, Giuseppe, si candidi in più collegi. In base alle nuove regole grilline non è più necessario candidarsi nel collegio in cui si risiede. Il che comporta che 'volti noti' possano essere catapultati laddove hanno il domicilio,ndo cosìattivisti e ai parlamentari del luogo la possibilità di entrare in Parlamento. Il ...

