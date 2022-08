Becky Lynch: “Recupererò dal mio infortunio in tempo per Wrestlemania 39” (Di venerdì 12 agosto 2022) Becky Lynch rimarrà fuori dalle scene per molto tempo dopo l’infortunio patito a Summerslam. Ma la ragazza ha ora un preciso obiettivo, esternato durante il party che la WWE ha organizzato per lanciare le vendite dei vip Package di Wrestlemania 39 a Los Angeles. Le parole di Becky Mentre stava andando in scena il Thursday’s Wrestlemania 39 Launch Party con Bianca Belair, la campionessa mondiale di Raw ha presentato Becky Lynch, la quale ha fatto una promessa al pubblico presente: “Los Angeles, Becky sta arrivando! Il Vincent Van GOAT della WWE sarà a Wrestlemania 39 per rubare la scena esattamente come abbiamo fatto io e Bianca quest’anno”. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 12 agosto 2022)rimarrà fuori dalle scene per moltodopo l’patito a Summerslam. Ma la ragazza ha ora un preciso obiettivo, esternato durante il party che la WWE ha organizzato per lanciare le vendite dei vip Package di39 a Los Angeles. Le parole diMentre stava andando in scena il Thursday’s39 Launch Party con Bianca Belair, la campionessa mondiale di Raw ha presentato, la quale ha fatto una promessa al pubblico presente: “Los Angeles,sta arrivando! Il Vincent Van GOAT della WWE sarà a39 per rubare la scena esattamente come abbiamo fatto io e Bianca quest’anno”.

