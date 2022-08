A Formentera va in fiamme lo yacht dell’imprenditore Paolo Scudieri (Di venerdì 12 agosto 2022) A Cala Saona, costa ovest di Formentera nelle Isole Baleari, uno yacht va in fiamme nel corso del suo primo viaggio: è la storia di Aria SF, lungo 45 metri e dal valore stimato di 25 milioni di euro. La barca, che aveva lasciato i cantieri di ISA yacht appena un mese fa e che si preparava a fare il suo debutto al Cannes yachting Festival, era di proprietà dell’imprenditore italiano Paolo Scudieri. Aria SF aveva a bordo una piscina, cinque camere da letto e una palestra Nessun ferito tra i passeggeri Si ignorano ancora le cause dell’incidente, con il primo allarme, fanno sapere i media spagnoli, che era scattato verso le 17 di ieri, giovedì 11 agosto. I due membri dell’equipaggio sono rimasti a bordo nel tentativo di soffocare le ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 12 agosto 2022) A Cala Saona, costa ovest dinelle Isole Baleari, unova innel corso del suo primo viaggio: è la storia di Aria SF, lungo 45 metri e dal valore stimato di 25 milioni di euro. La barca, che aveva lasciato i cantieri di ISAappena un mese fa e che si preparava a fare il suo debutto al Cannesing Festival, era di proprietàitaliano. Aria SF aveva a bordo una piscina, cinque camere da letto e una palestra Nessun ferito tra i passeggeri Si ignorano ancora le cause dell’incidente, con il primo allarme, fanno sapere i media spagnoli, che era scattato verso le 17 di ieri, giovedì 11 agosto. I due membri dell’equipaggio sono rimasti a bordo nel tentativo di soffocare le ...

