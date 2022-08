“Zona Bianca” | dialogo con Carlo Calenda in vista delle elezioni

(Di giovedì 11 agosto 2022) Questa sera, giovedì 11 agosto, nuovo appuntamento su Retequattro con “”, il programma in prima serata condotto da Giuseppe Brindisi.: chi specula sugli aumentibollette? Argomento principale della puntata, le alleanze politiche indel 25 settembre e le divisioni tra partiti. Giuseppe Brindisi ne parlerà condi Azione, per commentare l’eventuale accordo con Matteo Renzi. L’aumento vertiginosobollette, i rincari generalizzati e l’autunno che ci aspetta saranno gli altri argomenti della serata. Con un interrogativo: c’è chi specula su questi aumenti? In chiusura, con il prof. Fabrizio Pregliasco e la prof. Maria Rita ...

ladyonorato : Un conduttore che insulta pubblicamente un’ospite, per di più una collega… raccapricciante. Addio @zona_bianca - marattin : Ieri sera a Zona Bianca. Il danno enorme fatto dal populismo, che ci ha raccontato che i politici potevano e doveva… - borghi_claudio : Salvini a @zona_bianca si impegna per cancellare le politiche di speranza. Basta DAD e basta sanitari sospesi. - missypippi : RT @AlbertoContri: Stasera ho accettato di andare Zona Bianca, 23,45. Agguerrito. - dikkamanderlay : RT @AlbertoContri: Stasera ho accettato di andare Zona Bianca, 23,45. Agguerrito. -

... in onda alle 21.20 su Rai 2 La Grande Storia - Hitler: La lunga fine (documentario), in onda dalle 21.20 su Rai 3(talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 FBI: ......ucraina del materiale bellico inviato dai Paesi NATO ed è un forte segnale che la Casainvia ... "Se perdiamo la guerra, se abbiamo questo tipo digrigia, uno scenario di Stato semi - ...Tra i temi della puntata le alleanze politiche in vista delle elezioni, il boom dei rincari e le possibili misure per il contenimento del Covid-19 in ...Stasera in tv - giovedì 11 agosto - l'informazione politica è su Rete4 con l'ormai consueto appuntamento con Zona ...