Vaccini Covid, non credo si possa più ignorare la questione degli effetti avversi (Di giovedì 11 agosto 2022) Peter Doshi, professore all'Università del Maryland ed editorialista del British Medical Journal, è uno degli scienziati più autorevoli che fin dall'inizio si è pronunciato con voce critica sulla pandemia Covid-19, invocando maggiore trasparenza e accesso ai dati grezzi per quanto riguarda i Vaccini anti Covid-19. L'ultimo suo lavoro in "pre print" è di particolare rilievo perché si basa sui dati degli studi clinici randomizzati di fase III controllati con placebo, consegnati alla Fda per l'autorizzazione al commercio dei Vaccini mRna Covid-19 Pfizer e Moderna. Doshi e collaboratori hanno raccolto sia le segnalazioni di tutti i "serious adverse events" (Sae) che quelle relative ai "serious adverse events of special interest" (Aesi) il cui elenco è qui disponibile nei ...

