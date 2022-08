Uomini e Donne, ex corteggiatrice dell’ultima edizione sbrocca sui social dopo gli ennesimi attacchi sul suo aspetto fisico (Di giovedì 11 agosto 2022) Folti capelli ricci, sguardo magnetico, pelle ambrata: classica bellezza mediterranea che non passa di certo inosservata. Noemi Baratto è stata senza dubbio una delle corteggiatrici più belle dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Scelta da dall’ex tronista Matteo Fioravanti, la coppia è però scoppiata poche settimane dopo la fine del dating show per divergenze caratteriali. Archiviata la storia d’amore con Matteo, Noemi si sta dedicando al suo lavoro, anche se non ha smesso di essere molto attiva sui social. Di recente, proprio su Instagram, è finita nel mirino degli hater. Diversi follower e leoni da tastiera l’hanno ricoperta di insulti per la sua eccessiva magrezza. In tanti hanno commentato le foto di Noemi Baratto con commenti indelicati, paragonandola addirittura a un alieno. ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 agosto 2022) Folti capelli ricci, sguardo magnetico, pelle ambrata: classica bellezza mediterranea che non passa di certo inosservata. Noemi Baratto è stata senza dubbio una delle corteggiatrici più belledi. Scelta da dall’ex tronista Matteo Fioravanti, la coppia è però scoppiata poche settimanela fine del dating show per divergenze caratteriali. Archiviata la storia d’amore con Matteo, Noemi si sta dedicando al suo lavoro, anche se non ha smesso di essere molto attiva sui. Di recente, proprio su Instagram, è finita nel mirino degli hater. Diversi follower e leoni da tastiera l’hanno ricoperta di insulti per la sua eccessiva magrezza. In tanti hanno commentato le foto di Noemi Baratto con commenti indelicati, paragonandola addirittura a un alieno. ...

