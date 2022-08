Una startup canadese vuole curare l'alcolismo con i funghi allucinogeni (Di giovedì 11 agosto 2022) Un'azienda di biotecnologia sta per lanciare la seconda fase del suo studio sull'efficacia della psilocibina nel contrastare la dipendenza da alcol, coinvolgendo 128 pazienti in Canada e Unione europea Leggi su wired (Di giovedì 11 agosto 2022) Un'azienda di biotecnologia sta per lanciare la seconda fase del suo studio sull'efficacia della psilocibina nel contrastare la dipendenza da alcol, coinvolgendo 128 pazienti in Canada e Unione europea

gabrieligm : Il #TerzoPolo?? è una startup della politica, con tutte le carte in regola per diventare un unicorno. La quota di c… - bisignanotweet : Il #TerzoPolo è una startup della politica. Il patto tra @matteorenzi e @CarloCalenda è atto di buono senso che imp… - CodeWithTwitchi : RT @ilPomonaso: ???? L’Italia perde le #Startup: appena raggiungono il vero successo, se ne vanno. Questo succede non solo per le tasse, ma s… - jymbo79 : RT @ilPomonaso: ???? L’Italia perde le #Startup: appena raggiungono il vero successo, se ne vanno. Questo succede non solo per le tasse, ma s… - enricofrasca3 : RT @ilPomonaso: ???? L’Italia perde le #Startup: appena raggiungono il vero successo, se ne vanno. Questo succede non solo per le tasse, ma s… -