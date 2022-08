Ucraina, chi è Kevin Chiappalone, che si è arruolato contro Putin (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha 19 anni, è di Genova ed è descritto come un simpatizzante di Casa Pound. Dopo avere preso contatti via internet con i miliziani, è partito senza alcun addestramento militare Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha 19 anni, è di Genova ed è descritto come un simpatizzante di Casa Pound. Dopo avere preso contatti via internet con i miliziani, è partito senza alcun addestramento militare

Tg3web : 'Non mi pare corretto chiedere all'aggredito di rinunciare alle armi e non chiederlo, prima ancora, a chi lo sta at… - DantiNicola : Chi per mesi ci ha detto che la colpa della guerra in #Ucraina è delle basi NATO al confine con la Russia ('insoppo… - pdnetwork : La destra si è unita in pochi minuti solo per un accordo di potere. C'è chi è per Putin e chi per l’Ucraina. C'è Sa… - AdornatoAntonio : RT @Antifa80: L'#Estonia decide di rendere omaggio all'#Ucraina stampando una moneta che riporta lo slogan #SlavaUkraini ; uno slogan del n… - fabrizietto67 : @LiaQuartapelle Mi sfugge il significato delle bandiere del PD alla ricorrenza visto chi appoggiate oggi in Ucraina -