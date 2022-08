(Di giovedì 11 agosto 2022) Con unodi 30 minuti,ha presentato in3, il nuovo capitolo della serie, che arriverà suSwitch il 9 settembre. La presentazione ha fornito nuovisulle tre modalità principali di3: Mischia Mollusca*1, l’iconica battaglia quattro contro quattro in cui vince la squadra che imbratta più territorio; Salmon Run, una modalità cooperativa in cui una squadra da quattro giocatori respinge ondata dopo ondata di pericolosi Gran Salmonoidi per raccogliere preziose uova d’oro; e la nuova modalità per giocatore singolo, chiamata “Il ritorno dei mammiferiani”, nella quale i giocatori indossano i panni di Numero 3 nella loro lotta contro i malvagi Octariani. È ...

Splatoon 3: Tanti dettagli dal Nintendo Direct Splatoon 3 è tornato a mostrarsi più nel dettaglio in occasione del Nintendo Direct dedicato. Ecco tutti i dettagli su scenari, modalità, armi e tanto altro ancora.L'ultimo Nintendo Direct dedicato a Splatoon 3 ha fatto da sfondo a tante sorprese e a un mare di annunci, come quello dell'arrivo di una Demo su Switch ...