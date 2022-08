Shock a New York, cavallo collassa in strada e il cocchiere lo frusta (Di giovedì 11 agosto 2022) Un cavallo da carrozza esausto è crollato in strada a Manhattan durante l’ora di punta, mentre il suo cocchiere lo colpiva ripetutamente e gli ordinava di alzarsi. Le immagini scioccanti hanno scatenato... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 11 agosto 2022) Unda carrozza esausto è crollato ina Manhattan durante l’ora di punta, mentre il suolo colpiva ripetutamente e gli ordinava di alzarsi. Le immagini scioccanti hanno scatenato...

occhio_notizie : Shock a New York, due ragazzi di #Rovigo trovati morti in hotel: Luca Nogaris e Alessio Picelli erano soci in affar… - infoitinterno : Muore a New York a soli 39 anni, shock a Rovigo - luca_ilic : @fcancellato Credo sia l'effetto shock conseguente alla consapevolezza che la destra vincerà comunque. Un po' come… - alessandroTuzzo : In un momento “ricordo della recente storia politica italiana” oggi ho recuperato i video: - Ollolanda - Io Sono… - mattsmithslegs : tutti in shock che la mclaren stia probabilmente rompendo il contratto con ricciardo ma ve lo ricordate un certo pierre gasly, nothing new -