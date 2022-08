Scusa Enry, ma il Pd non avrà il mio voto: non ha nulla a che fare con me, né col mio quartiere (Di giovedì 11 agosto 2022) di Simona Ratti Abito di fronte a una sede di quartiere del Pd che non viene frequentata da anni, ogni tanto qualche vecchio iscritto appare e ripulisce il marciapiede antistante o attacca qualche pagina di un quotidiano in bacheca e poi di nuovo spariscono tutti. Le bandiere (Pd-Ue-Arcobaleno) ormai scolorite da tempo e ridotte a vecchi stracci sono emblematiche di quanto il partito sia presente sul territorio. La zona è esattamente quella che andrebbe presidiata da un partito di sinistra/centro sinistra/centro: popolare ma con un tessuto sociale ancora attivo, popolazione mista con una forte componente di cittadini da altri stati integrati, con un lavoro e che mandano i figli a scuola. Questa sede non sa nulla di quello che succede in quartiere, dei bisogni delle persone, della nostra quotidianità, di come sia difficile confrontarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) di Simona Ratti Abito di fronte a una sede didel Pd che non viene frequentata da anni, ogni tanto qualche vecchio iscritto appare e ripulisce il marciapiede antistante o attacca qualche pagina di un quotidiano in bacheca e poi di nuovo spariscono tutti. Le bandiere (Pd-Ue-Arcobaleno) ormai scolorite da tempo e ridotte a vecchi stracci sono emblematiche di quanto il partito sia presente sul territorio. La zona è esattamente quella che andrebbe presidiata da un partito di sinistra/centro sinistra/centro: popolare ma con un tessuto sociale ancora attivo, popolazione mista con una forte componente di cittadini da altri stati integrati, con un lavoro e che mandano i figli a scuola. Questa sede non sadi quello che succede in, dei bisogni delle persone, della nostra quotidianità, di come sia difficile confrontarsi ...

